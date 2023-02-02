Мир 02 февраля 2023, 21:54 Год новый — проблемы старые. США и Великобритания с трудом пережили январь Экономисты Разуваев и Корнеев: британская и американская экономики в кризисе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первый месяц 2023 года оказался непростым для Запада — особенно для Великобритании и США. Из-за высокой инфляции в обеих странах сократился производственный сектор. Люди стараются не покупать лишние вещи в условиях неопределенности и высоких цен на необходимую продукцию. Кто-то прогнозирует Западу погружение в рецессию, другие — и вовсе крах.

Британцам останется только терпеть

В январе бизнес британских производителей вновь сократился. Для страны это стало непростым началом 2023 года, в котором, похоже, экономика Великобритании погрузится в рецессию. Ведь бизнес сокращается уже шестой месяц подряд, написало агентство Reuters.

Реклама

Четвертый месяц подряд СМИ сообщают об уменьшении объема производства, количества новых заказов, а также о потере людьми рабочих мест. На производстве сказались слабый клиентский спрос, высокая инфляция, а также нехватка сырья и персонала. По данным S&P Global, ущерб экспорту также нанесли Brexit и проблемы с портами.

Экономическая ситуация в стране оказалась настолько непростой, что студенты начали недоедать, сообщила газета The Guardian. Чтобы исправить свое положение, они устраиваются на работу, в результате чего рискуют остаться без дипломов. Тем временем взрослые британцы ради экономии уже вместе собственными детьми возвращаются в родительские дома.

Теперь жителям Великобритании остается только терпеть кризис. Об этом «360» рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«На самом деле — терпеть. И больше ничего. Такова их участь и судьба», — подчеркнул он.

Unsplash

Экономические проблемы США

Продолжает терять и производственный сектор США. Виноваты также слабый клиентский спрос из-за высокой инфляции и неопределенность, которая заставляет американцев экономить. Главный экономист S&P Global Крис Уильямсон выразил уверенность, что ситуация не сулит Соединенным Штатам ничего хорошо, написало агентство The Morningstar.

«PMI (Purchasing Managers Index — индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам — прим. ред.) остается на одном из самых низких уровней, зафиксированных со времен мирового финансового кризиса. Это указывает на тревожные темпы ухудшения состояния сектора производства товаров», — заявил он.

Количество заказов резко сократилось в январе. Многие клиенты попросту боятся покупать вещи не первой необходимости, пока не будут уверены в завтрашнем дне. Более того, на фоне высокой инфляции некоторые вовсе отменили или перенесли свои уже существующие заказы. Это привело к падению производства — третий месяц подряд.

В январе ценовое давление усилилось. По данным S&P Global, из-за роста стоимости жизни американцам пришлось тратить больше на быт и транспорт. Люди стали покупать меньше, зато цены на товары выросли. Ведь фирмы попросту продолжили перекладывать собственные расходы на клиентов.

«Путь к снижению инфляции может быть более тернистым, чем предполагалось ранее», — подчеркнул Уильямсон.

Не случайно Международный валютный фонд (МВФ) понизил оценки для американской экономики в 2024 году. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев напомнил «360», что примерно за последние полтора года показатели США постоянно ухудшаются.

«Как бы они ни пытались говорить, что ситуация улучшается, это последний вздох перед крахом. Когда будет крах, непонятно. И кто свалится первым — тоже. В прошлый раз это была Lehman Brothers», — заключил собеседник.