Важное 02 февраля 2023, 11:40 Лавров опроверг помощь стран ОДКБ в спецоперации на Украине Глава МИД Лавров: Россия не обращалась за помощью в спецоперации к ОДКБ, у нее все есть РИА «Новости»

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Россия не просила помощи участников Организации Договора о коллективной безопасности в проведении спецоперации. Она имеет возможности для того, чтобы достичь поставленных целей своими силами. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об этом в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

«Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, <…> у нас есть», — сказал он.

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Министр заявил, что коллективный Запад после госпереворота 2014 года на Украине стал использовать киевский режим для борьбы с Россией. Задача этой кампании — нанести стране стратегическое поражение такой силы, чтобы она десятилетиями не могла восстановиться. Сергей Лавров подчеркнул, что все хотят, чтобы спецоперация завершилась. Но фактор времени, по его словам, играет в этом не главную роль.

Он добавил, что чем более мощное вооружение поставят киевскому режиму, тем дальше от российской границы следует отодвинуть его войска. Министр предположил, что вместе с современной техникой на Украину отправят иностранные боевые расчеты.