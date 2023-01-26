Мир 26 января 2023, 06:22 Рейтинг Джо Байдена поставил антирекорд Gallup: рейтинг поддержки Байдена стал одним из самых низких среди президентов США flickr

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Американцы недовольны вторым годом правления президента США Джо Байдена. Исследование социологической службы Gallup показало, что рейтинг его одобрения резко опустился и стал одним из самых низких со времен Второй мировой войны, рассказал ТАСС.

Специалисты проанализировали результаты своих опросов за год, с 20 января 2022 года по 19 января 2023 года, и выяснили, что средний уровень одобрения работы американского президента за второй год на посту составил 41%. Самый низкий показатель фиксировали только у его предшественника республиканца Дональда Трампа — 40,4%. Это почти вдвое меньше, чем у лидера — самый высокий рейтинг заработал Джон Кеннеди, 72,1%. Второе и третье места поделили Джордж Буш-младший и Джордж Буш-старший — 71,3 и 66,8%.

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В течение года уровень одобрения Джо Байдена в среднем колебался на 2%, от 40 до 42%. В июле этот показатель опустился до 38%, а в августе поднялся до 44%. По итогам первого года правления работу президента одобрили 48,9% избирателей. Такое сильное снижение, почти на 8%, стало одним из самых больших для президентов США за последние 80 лет.