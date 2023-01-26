26 января 2023, 06:22
Рейтинг Джо Байдена поставил антирекорд
Gallup: рейтинг поддержки Байдена стал одним из самых низких среди президентов США
Американцы недовольны вторым годом правления президента США Джо Байдена. Исследование социологической службы Gallup показало, что рейтинг его одобрения резко опустился и стал одним из самых низких со времен Второй мировой войны, рассказал ТАСС.
Специалисты проанализировали результаты своих опросов за год, с 20 января 2022 года по 19 января 2023 года, и выяснили, что средний уровень одобрения работы американского президента за второй год на посту составил 41%. Самый низкий показатель фиксировали только у его предшественника республиканца Дональда Трампа — 40,4%. Это почти вдвое меньше, чем у лидера — самый высокий рейтинг заработал Джон Кеннеди, 72,1%. Второе и третье места поделили Джордж Буш-младший и Джордж Буш-старший — 71,3 и 66,8%.
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В течение года уровень одобрения Джо Байдена в среднем колебался на 2%, от 40 до 42%. В июле этот показатель опустился до 38%, а в августе поднялся до 44%. По итогам первого года правления работу президента одобрили 48,9% избирателей. Такое сильное снижение, почти на 8%, стало одним из самых больших для президентов США за последние 80 лет.
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