Мир 04 февраля 2023, 22:46 США сбили китайский аэростат Fox News: США сбили зонд Китая, попавший в их воздушное пространство Публичное достояние

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Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, который несколько дней летал в их воздушном пространстве. В прямом эфире процесс ликвидации зонда транслировали американские СМИ.

Военно-воздушные силы США сбили китайский объект в небе над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина. Аэростат должен приземлиться в американских территориальных водах. По информации агентства Associated Press, сейчас специалисты ищут обломки зонда. Власти Соединенных Штатов выразили надежду на то, что аппарат удастся найти и изучить.

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Вечером 4 февраля американское Федеральное авиационное управление сообщило о закрытии части воздушного пространства на юго-востоке страны. В ФАУ пояснили, что решение принято в рамках поддержки Пентагона по обеспечению национальной безопасности. Небо перекрыли именно там, где предположительно находился аэростат, над штатами Северная Каролина и Южная Каролина.

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После обнаружения объекта в небе Пентагон решил, что зонд принадлежит Китаю. В китайском МИД сообщили, что аэростат действительно их. Власти страны пояснили, что аэростат направлен на метеорологические наблюдения, но в какой-то момент он сбился с курса.