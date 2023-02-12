Мир 12 февраля 2023, 04:59 Сбитый над Канадой беспилотник представлял угрозу гражданской авиации — Минобороны Глава Минобороны Канады Ананд: БПЛА летел на высоте14 футов и представлял угрозу самолетам Unsplash

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Неопознанный беспилотник, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял угрозу гражданской авиации. Об этом в эфире CTV News заявила министр обороны страны Анита Ананд.

«Данный объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов, он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов», — сообщила Ананд.

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БПЛА сбили в 100 милях от канадско-американской границы в центральной части области Юкон.

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Военные США и Канады последние сутки вели совместное наблюдение за объектом. По рекомендации военных обеих стран президент Штатов Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли решение уничтожить летающий объект «по предосторожности». Операцию выполнил американский истребитель F-22 в тесном сотрудничестве с канадскими военными.

Авиарегулятор США распорядился закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана на границе с Канадой для поддержки операций министерства обороны. Сообщение об этом пришло после уведомления от глав двух государств о сбитом беспилотнике.