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    21 января 2021, 15:03

    «Академик Черский» вышел в немецкий Висмар. Он может достроить «Северный поток — 2» вместо «Фортуны»

    Андрей Иванов

    Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из Калининграда в немецкий порт Висмар, который находится рядом с зоной строительства участка «Северного потока — 2» в водах Германии. Судно может закончить работу «Фортуны», против которой Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.
    «Академик Черский» вышел в немецкий Висмар. Он может достроить «Северный поток — 2» вместо «Фортуны»

    Накануне Вашингтон ввел санкции против строящего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». С декабря 2020 года судно проложило 2,6 километра труб газопровода в водах Германии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своими действиями США нарушают международное право. В Минэкономики Германии выразили сожаление после введения этих ограничений. Представитель ведомства отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию в отношении газопровода.

    Для поддержки строительства «Северного потока — 2» в Германии учредили специальный экологический фонд по инициативе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания.