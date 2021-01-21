«Академик Черский» вышел в немецкий Висмар. Он может достроить «Северный поток — 2» вместо «Фортуны»
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из Калининграда в немецкий порт Висмар, который находится рядом с зоной строительства участка «Северного потока — 2» в водах Германии. Судно может закончить работу «Фортуны», против которой Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.
Накануне Вашингтон ввел санкции против строящего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». С декабря 2020 года судно проложило 2,6 километра труб газопровода в водах Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своими действиями США нарушают международное право. В Минэкономики Германии выразили сожаление после введения этих ограничений. Представитель ведомства отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию в отношении газопровода.
Для поддержки строительства «Северного потока — 2» в Германии учредили специальный экологический фонд по инициативе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания.