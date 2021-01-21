Накануне Вашингтон ввел санкции против строящего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». С декабря 2020 года судно проложило 2,6 километра труб газопровода в водах Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своими действиями США нарушают международное право. В Минэкономики Германии выразили сожаление после введения этих ограничений. Представитель ведомства отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию в отношении газопровода.

Для поддержки строительства «Северного потока — 2» в Германии учредили специальный экологический фонд по инициативе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания.