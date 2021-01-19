«Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. <…> Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями», — приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства.

Он добавил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию в отношении газопровода.

15 января Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах. Немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU выразили протест против прокладки газопровода, и это разрешение теперь недействительно.

Швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась страховать укладку труб в рамках проекта из-за угрозы санкций со стороны США.