Мир 09 сентября 2023, 08:34 Африканский союз будет постоянным членом «Большой двадцатки» Reuters: Африканский союз станет постоянным членом G20 РИА «Новости»

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Африканский союз войдет в состав «Большой двадцатки» на постоянной основе. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на проект заявления.

«Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели», — было указано в сообщении.

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В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди направил письмо к лидерам G20 с предложением предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. Российский лидер Владимир Путин в свою очередь поддержал подключение союза к международным объединениям.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» проходит в Нью-Дели 9–10 сентября. Организаторы саммита G20 в Индии опробовали голосовой онлайн-переводчик Bhashini и поприветствовали журналистов в том числе и на русском языке.

Для участия в саммите в Нью-Дели прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он планировал выступить на саммите во время двух пленарных заседаний встречи. Путин ранее заявил, что не будет записывать обращение к участникам саммита G20.

Президента Украины Владимира Зеленского на встречу не пригласили, что расстроило Белый дом. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что украинского лидера нужно было позвать, чтобы он участвовал в обсуждениях.