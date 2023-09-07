Власть 07 сентября 2023, 13:33 Путин не станет записывать видеообращение к участникам саммита G20 Песков: президент Путин не будет записывать обращение к участникам саммита G20 РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не собирается направлять видеообращение к участникам саммита G20, который состоится в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется [направлять видеообращение]. Всю работу будет вести министр иностранных дел, он возглавляет нашу делегацию», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

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Песков добавил, что на экспертном уровне идет «напряженная работа» по согласованию необходимых документов.

На саммит также не поедет председатель КНР Си Цзиньпин. Он принял решение независимо от Владимира Путина. Оба лидера исходили исключительно из собственных графиков.

То, что глава КНР не явится на мероприятие, сильно разочаровало американского президента Джо Байдена. Он рассчитывал встретиться с Си и обсудить некие важные вопросы.