Мир 09 сентября 2023, 07:57 Организаторы саммита G20 в Дели поприветствовали журналистов на русском языке «РИА Новости»: организаторы саммита G20 обратились к прессе на русском языке РИА «Новости»

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Организаторы саммита G20 в Индии опробовали голосовой онлайн-переводчик Bhashini и поприветствовали журналистов в том числе и на русском языке. Об этом заявил корреспондент РИА «Новости».

Переводчик продемонстрировал свои возможности онлайн-перевода на несколько десятков языков.

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«Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады», — перевело устройство слова организаторов.

На саммите G20 в Дели будут работать более четырех тысяч представителей прессы со всего мира. Организаторы мероприятия подключили к работе специальных волонтеров-переводчиков, а также новую разработку Bhashini.

Саммит будет проходить 9–10 сентября. Помимо стран G20 на него пригласили представителей других девяти государств. Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее политолог Антон Гришанов назвал саммит G20 данью традиции. По его словам, от мероприятия не стоит ждать каких-то глобальных решений.