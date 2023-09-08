Мир 08 сентября 2023, 07:21 Белый дом расстроило нежелание Индии приглашать Зеленского на саммит G20 Советник Байдена Салливан: США поддержали бы участие Зеленского в саммите G20 РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского следовало пригласить на саммит G20 в Ню-Дели в какой-либо роли, чтобы он участвовал в обсуждениях. Об этом заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его процитировал ТАСС.

Брифинг прошел на борту самолета президента США, который летел в Индию. Журналисты спросили его помощника, не разочаровало ли Белый дом решение организаторов не приглашать представителей Украины.

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«С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией или группой, это играет позитивную роль», — ответил он.

Джейк Салливан заявил, что на встрече в Джидде представители многих стран, в том числе глобального Юга, встретились с украинскими делегатами. Он заявил, что США предпочли бы, чтобы Владимиру Зеленскому отвели какую-то роль на саммите в Нью-Дели.

Саммит G20 пройдет 9 и 10 сентября. Глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров проведет на его полях несколько двусторонних встреч. Индийская сторона предложила участникам заявление по Украине, не осуждающее проведение Россией спецоперации.