08 сентября 2023, 07:21
Белый дом расстроило нежелание Индии приглашать Зеленского на саммит G20
Советник Байдена Салливан: США поддержали бы участие Зеленского в саммите G20
Президента Украины Владимира Зеленского следовало пригласить на саммит G20 в Ню-Дели в какой-либо роли, чтобы он участвовал в обсуждениях. Об этом заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его процитировал ТАСС.
Брифинг прошел на борту самолета президента США, который летел в Индию. Журналисты спросили его помощника, не разочаровало ли Белый дом решение организаторов не приглашать представителей Украины.
Реклама
«С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией или группой, это играет позитивную роль», — ответил он.
Джейк Салливан заявил, что на встрече в Джидде представители многих стран, в том числе глобального Юга, встретились с украинскими делегатами. Он заявил, что США предпочли бы, чтобы Владимиру Зеленскому отвели какую-то роль на саммите в Нью-Дели.
Саммит G20 пройдет 9 и 10 сентября. Глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров проведет на его полях несколько двусторонних встреч. Индийская сторона предложила участникам заявление по Украине, не осуждающее проведение Россией спецоперации.
Саммиты
США
Владимир Зеленский
Индия
G20
Украина
Реклама
Реклама