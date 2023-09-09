Мир 09 сентября 2023, 08:25 Лавров прилетел в Нью-Дели на саммит G20 Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20 Unsplash

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломата поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Саммит «двадцатки» пройдет 9–10 сентября в столице государства. Участники мероприятия будут собираться в здании «Бхарат Мандапам» на территории выставочного комплекса «Прагати-Майдан» в Нью Дели.

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Лавров планировал выступить на саммите в ходе в ходе двух пленарных заседаний встречи.

Президент России Владимир Путин в этот раз не будет записывать обращение к участникам саммита G20, всю работу проведет глава МИД.

Ранее сенатор Владимир Джабаров прокомментировал предстоящее мероприятие в Нью-Дели. По его словам, страны G7 попытаются принять документы, имеющие антироссийскую и антикитайскую направленность. Он также добавил, что участники саммита не предложат никаких полезных решений.