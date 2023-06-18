Мир 18 июня 2023, 17:26 Абрамович отказался давать Украине деньги от продажи футбольного клуба «Челси» Daily Mail: Абрамович отказался перечислять деньги от продажи ФК «Челси» Украине РИА «Новости»

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Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не подписывает договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба. Об этом написала газета Daily Mail.

Абрамович получил 2,3 миллиарда евро за продажу клуба американскому бизнесмену Тодду Боули. МИД Великобритании потребовал, чтобы деньги передали ВСУ, однако бывший владелец хочет, чтобы часть средств пошла России — пострадавшим людям.

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Футбольный клуб «Челси» принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, который после начала специальной военной операции на Украине попал в санкционный список. Его активы заморозили, а в мае 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси».

Деньги собирались направить киевскому режиму. Однако передача миллиардов Украине за продажу ФК «Челси», может подпасть под статью о спонсировании терроризма. Пока деньги находятся на заблокированных счетах.

Ранее Максима Галкина* призвали проверить на спонсирование терроризма после концерта в Турции. Оказалось, что организаторами выступления были граждане Украины. Не исключено, что они направили часть полученных средств на поддержку ВСУ.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.