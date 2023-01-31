Мир 31 января 2023, 21:10 Финансирование терроризма увидели в передаче денег Абрамовича Украине Журналист Кашеварова посчитала Абрамовича спонсором терроризма за передачу денег Украине РИА «Новости»

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Передача Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые предприниматель Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба «Челси», может подпасть под статью о спонсировании терроризма. Об этом в своем Telegram-канале написала журналист Анастасия Кашеварова.

Она подчеркнула, что пока непонятно, как на это решение посмотрят силовые органы России и какую позицию займут по вопросу.

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«Передачу [Украине танков] Abrams, Leopard и прочего мы осуждаем, вопим, а тут молчание. Говорят, что по железным дорогам не бьем, когда Украина танки и прочую технику на фронт везет, так как некоторые бизнесмены возят по ним свои грузы», — написала Кашеварова.

Журналист подчеркнула, что прекрасно понимает, что средства передаст не Абрамович, а правительства Великобритании. Но хочет получить ответ на вопрос: в чем выгода России от такого решения?

Деньги от продажи футбольного клуба «Челси» в данный момент находятся на заблокированных санкциями счетах Романа Абрамовича. Как сообщила со ссылкой на источники британская газета The Telegraph, правительство королевства после одобрения Евросоюза и Комиссии по благотворительности передаст их некоему фонду, через который средства поступят на Украину.

Сам предприниматель еще в марте 2022 года говорил, что добровольно передаст средства в специальный фонд помощи близким погибших и пострадавших в ходе боев на территории Украины. Абрамович уточнял, что часть денег потратят на восстановление гражданской инфраструктуры.

При этом СМИ уточняли, что 2,6 миллиарда фунтов стерлингов за продажу клуба российский предприниматель не получит. Средства поступят в распоряжение властей Великобритании. Один миллиард сразу отправят на Украину, а остальные деньги заморозят на счетах, пока власти не удостоверятся, что деньги до Абрамовича не дойдут.