Абрамовича отстранили от управления «Челси» из-за британских санкций

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) решил отстранить Романа Абрамовича от управления лондонским клубом «Челси». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Решение принято «после введения санкций правительством Великобритании», процитировал заявление ТАСС.

Абрамович был владельцем клуба с 2 июля 2003 года.

Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в числе которых и Абрамович. Об этом стало известно 10 марта. Также в санкционном списке оказались глава «Роснефти» Игорь Сечин, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель правления ВТБ Андрей Костин, совладельца En+ Group Олег Дерипаску и председатель банка «Россия» Дмитрий Лебедев. Ограничения ввели под предлогом того, что бизнесмены якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Британские власти оценили их совокупный капитал в 15 миллиардов долларов. В Великобритании заморозят их активы и запретят им въезд в страну. Кроме того, «ни один гражданин Великобритании или компания не смогут вести с ними дела», указано в документе, который опубликовало британское правительство.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новые санкции еще одним шагом в непоколебимой поддержке украинского народа.