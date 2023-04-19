Спорт 19 апреля 2023, 16:30 ⚽ «Челси» без Абрамовича. Английский клуб пожинает плоды грабительской акции Футбольный комментатор Казаков: происходящее с «Челси» — несчастье для болельщиков РИА «Новости»

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Роман Абрамович в марте 2022 года заявил о продаже «Челси». Футбольный клуб приобрел американский бизнесмен и инвестор Тодд Боули: он набрал новых игроков, сменил тренера, но в результате синие потерпели множество поражений и рискуют вылететь из Премьер-лиги. Спортивные эксперты рассказали «360», как теперь болельщики и футболисты вспоминают с ностальгией времена русского олигарха.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Андрей Малосолов, футбольный эксперт и общественный деятель Общей американской стратегии ведения бизнеса, в том числе в спорте, не существует. Это не какие-то унифицированные действия: они абсолютно разные каждый раз в зависимости от обстоятельств. Ситуацию в «Челси» я бы больше отнес не к ведению бизнеса, а к каким-то мистическим фрикциям. Людям, профессионально занимающимся футболом, хорошо известна поговорка: «Футбольный бог все видит». РИА «Новости» Мы помним, как дико и грабительски отжали, как говорили в 90-е, «Челси» у Романа Абрамовича. И не просто отжали, а, выражаясь языком все тех же 90-х, его еще дополнительно кинули — клуб продали, а деньги с продажи не вернули. Дальше была не менее вопиющая расправа с менеджментом «Челси», который выстраивал управление клубом многие десятилетия. И сейчас мы видим плоды этой грабительской акции. Я думаю, что воздалось и «Челси», и всему британскому футболу, и правительству Великобритании, и тем инвесторам, которые эту золотую рыбку себе прикарманили.

2 Илья Казаков, футбольный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России по футболу Когда Абрамович покупал «Челси», он набрал мощную команду управленцев. О Марине Грановской до сих пор с уважением и огромным восхищением говорят игроки нескольких поколений. Абрамович сразу стартовал с успешного решения. Он выбрал тренера на финале Лиги чемпионов между Порту и Монако в 2004 году, предпочтя начинающего Жозе Моуринью, а не Дидье Дешама. Игроков купил уже очень профессиональных, с перспективами для развития карьеры на новом уровне. Жозе Моуринью с игроком «Челси» Эденом Азаром, 2015 год / Викимедиа Нынешний владелец клуба ведет себя достаточно агрессивно с точки зрения инвестиций. Но мы видим его кадровые решения: выбор что Поттера, что Лэмпарда, который уже однажды провалился в «Челси», — мягко говоря, неоднозначные решения. Американских инвесторов в клубном английском футболе хватает. Редко кто из них вызывает большую симпатию болельщиков. Редко сразу приходит и результат. Это можно сказать и о «Манчестере Юнайтед», и о «Ливерпуле». Происходящее в «Челси» — несчастный случай для болельщиков. Время, когда клубом руководил Абрамович и его самого все вспоминают максимально тепло и позитивно.

3 Максим Лисовой, футбольный эксперт, журналист «Матч ТВ», InStat, «Яндекс-Эфир» и Vsporte Клуб с большой историей и славными традициями сталкивается сейчас с не совсем европейским взглядом на вещи. Он принадлежит совершенно неопытному в европейском футболе человеку. Тодд Боули — успешный бизнесмен, человек, который априори не может быть глупым, поскольку заработал много миллиардов долларов. Он интересуется спортом, покупает команды, вкладывает туда деньги. Но существует особая специфика работы именно английского спорта, и Боули пока это не понимает. Самое печальное — его оперативные менеджеры тоже этого не понимают. Боули не сидит круглые сутки в офисе и не думает, как эффективней провести тренировку и кого из футболистов лучше приобрести. Этим занимаются как раз специально назначенные люди. Дело не в том, чтобы всех их уволить, но этим людям необходимо обзавестись определенными навыками. Нельзя просто прийти и, как капризный ребенок богатых родителей в магазине с игрушками, сразу выбирать самое дорогое. «Челси» провел совершенно ужасную трансферную кампанию, не говоря о суммах, которые были потрачены. Это неадекватно даже по современным меркам. Отдать за трансферное окно 600 миллионов — дичь какая-то! Нельзя, как сорока, вестись на все блестящее: накупить дорогостоящих футболистов, свалить их в одну кучу, вывести на поле и попросить всех обыгрывать. Это будет уроком для владельцев «Челси». И не исправить ситуацию с таким крупным европейским клубом будет просто преступлением.