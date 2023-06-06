Знаменитости 06 июня 2023, 14:52 Максима Галкина призвали проверить на спонсирование терроризма после концерта в Турции Движение «Зов народа» попросило СКР и ФСБ проверить Максима Галкина на спонсирование ВСУ РИА «Новости»

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Организаторами концерта юмориста Максима Галкина* в Турции стали граждане Украины. Общественное движение «Зов народа» обратилось в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с требованием проверить его на спонсирование терроризма. Активисты рассказали об этом на странице в соцсетях.

«Не исключено, что организаторы направляют часть средств на поддержку ВСУ, что фактически делает Максима Галкина* спонсором терроризма», — заявили участники движения.

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Они составили обращение в СКР, Генпрокуратуру и ФСБ, попросили провести проверку на предмет возможного финансирования артистом ВСУ, украинских добровольческих формирований и нацбатальоноов. В случае, если подозрения подтвердятся, «Зов народа» призвал объявить Галкина* на территории России спонсором терроризма.

Концерт прошел в Анталье 3 июня. Галкин* попросил зрителей не снимать выступление на камеру, иначе организаторов накажут за нарушение запрета на съемку. По его словам, в прошлый раз их — «замечательных ребят с Украины» — оштрафовали. Разрешение дали только его сотруднице.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.