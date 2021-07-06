Изюм купечества и семь чудес. Новые маршруты для туристов появились в Зарайске

Новые туристические маршруты составили в Зарайске. К их разработке присоединились экскурсоводы, историки, художники и урбанисты. Теперь гости старинного города смогут увидеть его с еще более разных ракурсов.

Все это часть туристического проекта «Зарайск каждому» — по нему провели уже свыше 30 инфотуров и экскурсий. А теперь город раскроют и с других сторон.

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что деятели культуры создали пять маршрутов: «Изюм купечества», «Золото Зарайска», «Семь чудес», «Со вкусом» и отдельный для детей — «Познавай».

Участники проекта — творческие люди, вдохновленные идеей о развитии душевного и интересного отдыха в подмосковном городе.

Все подробности о туристическом проекте «Зарайск каждому» доступны на сайте myzaraysk.ru.

Например, маршрут «Золото Зарайска» посвятили его святым местам. Туристы смогут скачать интерактивный путеводитель, чтобы пройти по улочкам самостоятельно.

Установить его можно, пройдя по ссылке в шапке Instagram-профиля @zaraysk_kazhdomu или написав в Direct.

Ранее мы рассказали, что подмосковный Зарайск стал одной из туристических жемчужин.