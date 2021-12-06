Трейлер новогоднего спецэпизода «Гарри Поттера» появился в Сети

В Сети появился трейлер специального эпизода «Гарри Поттера». Выход картины приурочен к 20-летию премьеры фильма «Гарри Поттер и Философский камень». Видеоролик опубликовали на официальном YouTube-канале HBO Max. Об этом сообщило ИА НСН.

Дата премьеры назначена на 1 января 2022 года. Судя по трейлеру, герои фильма получат письма из Хогвартса, чтобы опять отправиться в школу волшебства.

В титрах картины заявлены главные звезды предыдущих частей — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Ранее стало известно, что писательницу Джоан Роулинг, которая является автором саги о мальчике, который выжил, не позвали принять участие в работе над картиной. В связи с этим фанаты запустили флешмоб в поддержку Роулинг.