Кинокритик объяснил смысл продолжения сериала «Друзья»

Спецэпизод сериала «Друзья» — «Друзья: Воссоединение» — покажут в России. Зачем понадобилось продолжение, рассказал кинокритик Дмитрий Барченков, сообщила радиостанция Sputnik.

Он объяснил, в чем заключается феномен сериала. «Друзья» стали некой вехой в истории не только телевидения, но и целого поколения. Большое количество миллениалов ассоциируют себя с сериалом. Многие покупают чашки с кофейней Central Perk, термосы, фигурки.

«Герои, которых подарил людям, фанатам, сериал „Друзья“, остались с ними даже после завершения проекта. „Воссоединение“ — это такой ностальгический „привет“ их взрослению, их становлению», — объяснил Барченков.

Тем не менее факт появления спецэпизода вызывает несколько вопросов, заявил кинокритик. По его мнению, новый проект не привлечет дополнительную аудиторию, а у уже существующих фанатов не возрастет любовь.

«Вся эта история вызывает несколько вопросов, потому что выглядит это все скорее не как ностальгический поклон, а как попытка выжать что-то еще из уже выжатого максимально», — отметил Барченков.

Поэтому остается вопрос: насколько спецэпизод окажется «смотрибельным». Кинокритик так и не понял смысл продолжения — подарить фанатам новый виток любви к своим героям или же просто снова собрать себе большую аудиторию.

Специальный эпизод сериала «Друзья» покажут в России 27 мая в Amediateka и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Amediateka. В часовой серии зрители снова увидят Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера. Вместе они обсудят сериал, в котором снимались с 1994 по 2004 год, и поделятся деталями со съемочного процесса. К главным героям присоединятся приглашенные гости: Джастин Бибер, Леди Гага, участники k-pop группы BTS.