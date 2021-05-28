Тизер нового сезона сериала «Декстер» появился в Сети

Второй тизер продолжения телесериала «Декстер» представил канал Showtime. События в его сюжете происходят через 10 лет после финала, написал сайт inc-news.

Главным героем ленты является Декстер Морган — судебный эксперт из Майами и серийный убийца, чьими жертвами являются преступники, избежавшие наказания. Его сыграет Майкл Си Холл.

Режиссером проекта выступит Клайд Филлипс. Он работал над первыми четырьмя сезонами. Создатели обещают показать девятый сезон этой осенью. Лента будет включать в себя девять эпизодов.

Недавно состоялась премьера спецэпизода сериала «Друзья» — «Друзья: Воссоединение». Кинокритик Дмитрий Барченков объяснил, зачем понадобилось продолжение.

«Герои, которых подарил людям, фанатам, сериал „Друзья“, остались с ними даже после завершения проекта. „Воссоединение“ — это такой ностальгический „привет“ их взрослению, их становлению», — уточнил специалист.

Тем не менее факт появления спецэпизода вызывает несколько вопросов, заявил кинокритик. По его мнению, новый проект не привлечет дополнительную аудиторию, а у уже существующих фанатов не возрастет любовь.