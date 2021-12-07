Warner Bros. опубликовала второй трейлер новой «Матрицы»

Вышел новый трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение». Он был размещен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Официальный трейлер к четвертой части «Матрицы» длится почти три минуты. В нем Нео вспоминает события предыдущих фильмов.

Главные роли в новой части «Матрицы» исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. В фильме зрители также увидят Нила Патрика Харриса, Джаду Пинкетт Смит, Дэниэла Бернхарда, а также Ламбера Вильсона.

Предстоящий научно-фантастический боевик станет четвертым фильмом во франшизе. Предыдущие три части «Матрицы» были написаны и срежиссированы сестрами Вачовски. «Матрица: Воскрешение» создана в одиночку Ланой Вачовски, она написала сценарий в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном.

Зрители смогут увидеть фильм «Матрица: Воскрешение» в российском прокате 16 декабря.

Лана Вачовски решила снять четвертую часть «Матрицы» после смерти родителей. По ее словам, сюжет новой картины удалось придумать всего за одну ночь. Как отметила режиссер, Нео и Тринити стали самыми важными персонажами в ее жизни. Она не могла вернуть родителей, но смогла продолжить сюжет фильма.