Universal Pictures не пустит свои фильмы в российский прокат

Снятые Universal Pictures фильмы не выйдут в российский прокат. Компания решила не показывать ленты в кинотеатрах РФ, сообщил сайт Deadline.

Universal Pictures объяснила свою позицию происходящим на Украине. Каких именно фильмов коснется ограничение, неизвестно.

Среди ожидавшихся в прокате лент был номинированный на «Оскар» «Белфаст» Кеннет Брана.

Показы своих фильмов в РФ уже приостановила The Walt Disney Company, а Warner Bros. перенесла на неопределенный срок российскую премьеру «Бэтмена». На паузу предстоящие релизы в России поставила и Sony Pictures, компания Paramount тоже сообщила о решении приостановить прокат своих картин в стране.

По мнению кинокритиков, голливудского кино в РФ больше не будет. Это нанесет серьезный удар по кинотеатрам страны. Тем, кто заранее купил билеты на отмененные фильмы, вернут деньги.