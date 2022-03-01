«Без большого Голливуда кинотеатры не выживут». Киноаналитик высказался об отмененных премьерах

Самый большой удар отмены премьер голливудских фильмов в России нанесут по кинотеатрам, потому что отечественное кино не может приносить им такую же прибыль, заявил «360» редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров. При этом он обратил внимание, что пока официальных заявлений от студий об отмене релизов не было.

«Без большого Голливуда кинотеатры не выживут, потому что российское кино денег не приносит, независимые релизы очень мало собирают. Мне просто непонятно, чье это решение. Официальных выступлений от голливудских представителей, директоров нет. Анонимное лицо от Warner Bros. ничего не значит», — сказал он.

Лавров добавил, что ему кажется странным решение не показывать в российских кинотеатрах только «Бэтмена» и «Я краснею». По его мнению, это выглядит двусмысленным. Если уж решили убирать, так убирайте все, пояснил специалист. Однако же другие голливудские фильмы из российского проката не убирают.

Лавров еще раз подчеркнул, что официальных заявлений ни от Warner Bros., ни от Sony Pictures пока так и не прозвучали.

«Домыслы американских журналистов — это их проблемы. Там (в западной прессе — прим. ред.) нет ни одной фамилии представителей крупных голливудских студий, которые был напрямую говорили: „Мы не дадим ‚Бэтмена‘ и ‚Я краснею‘ из-за политики“», — пояснил он.

Помимо мультфильма «Я краснею» от студи Pixar, в России отменят и премьеру вампирского кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето, «Мира юрского периода: Господство» с Крисом Прэттом, историю о викингах «Северянин» с Николь Кидман и многие другие.

О том, что в России отменят премьеру «Бэтмена», сегодня сообщило издание Deadline. Фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли должен был выйти в прокат в России 2 марта.