Кинокритик: голливудского кино в России больше не будет

Голливудского кино в России больше не будет, с ним уже можно попрощаться, заявил «360» кинокритик Василий Корецкий. По его мнению, аналогичным образом поступят и стриминговые сервисы.

Он напомнил, что Netflix уже отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, что должен был начать делать с 1 марта. Этот сервис не будет принимать российские карты, добавил Корецкий. По мнению эксперта, с этим крупнейшим стримингом россияне тоже могут попрощаться.

Он добавил, что пока эмбарго касается только релизов в кино, но логика процесса очевидна. «Это полная изоляция. Фестивалей уже не будет. С ними тоже можно попрощаться», — подчеркнул кинокритик.

По прогнозу Корецкого, кинотеатры будут закрываться, потому что у них будут огромные финансовые потери.

«Мы знаем по многочисленным заявлениям кинотеатров, когда шла речь о квотировании, что российское кино не приносит такой прибыли, да были какие-то удачи, когда снимались блокбастеры, то же „Движение вверх“ но основной источник дохода <…> Грубо говоря, все на „Бэтмена“ рассчитывали, но его не будет», — сказал он.

Корецкий добавил, что сложившаяся ситуация беспрецедентна, поэтому любой, даже самый мрачный прогноз может оправдаться.

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин ранее заверил «360», что всем зрителям, которые заранее купили билеты на отмененные фильмы, деньги вернут. При этом он уточнил, что неизвестно, сколько продлится приостановка проката зарубежных кинокартин.