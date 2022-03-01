Компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России из-за обострения ситуации на Украине и начала российской военной операции в Донбассе. Об этом сообщило издание Deadline.

«В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма „Бэтмен“ в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — заявили в компании Warner Bros.

Это решение было принято после того, как стало известно, что Walt Disney Company приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Такое решение, как отмечается, было принято на фоне спецоперации РФ в Донбассе.

Фильм «Бэтмен» должен был выйти в прокат в России 2 марта. В центре картины — расследование «Бэтменом» жестоких нападений на представителей элиты Готэма. Загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника.

Ранее актер Роберт Паттинсон рассказал, что столкнулся с трудностями на съемках «Бэтмена». Паттинсон отметил что, во время съемок, он «едва понимал, что происходит». Роль Бэтмена он назвал самой трудной в своей жизни.