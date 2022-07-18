«Простите, что я не уеду». Пелевин ответил идейным эмигрантам в стихах

Поэт и писатель Александр Пелевин дал понять, что не уедет из России. Он написал стихотворение, в котором иронично ответил эмигрировавшим после начала спецоперации, и прочел его в эфире телеканала «Россия 1».

«Простите, что я не уеду. Простите, я очень плохой. Я буду ужасным и темным с ужасной и темной страной. Ужасная, темная, злая. Большая, родная, моя. Ах, что же мне с нею поделать; простите, простите, друзья!» — заявил он.

В двух четверостишиях поэт обратился к тем, кто уехал и позвал за собой. Александр Пелевин высмеял стереотипы и популярные в интернете слова о России и ее жителях.

«Простите, что я со своими; и если своим тяжело, Я с ними, я с ними, я с ними, и пусть мы вселенское зло, И пусть мы кровавые орки, и пусть мы рабы и русня. История нас похоронит? Тогда хорони и меня», — написано в стихотворении.

В марте Александр Пелевин вошел в рейтинг самых цитируемых авторов Санкт-Петербурга.

После начала спецоперации из России уехали некоторые деятели культуры. В их числе артисты Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Ани Лорак, театральный режиссер Римас Туминас и другие.