Составлен рейтинг самых цитируемых писателей, музыкантов и актеров Петербурга этой зимой

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и ректор СПбГУ Николай Кропачев стали самыми цитируемыми людьми среди представителей культуры и науки Северной столицы. Об этом написал «Петербургский дневник» совместно с компанией «Медиалогия».

Первое место среди театральных деятелей досталось актеру Михаилу Боярскому. На втором месте расположился заслуженный артист России Данила Козловский, а на — третьем художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Список музыкантов также получился весьма неожиданным. Этой зимой отличились Сергей Шнуров, рэпер Мирон Федоров, известный как Оксимирон, и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

Наиболее популярными и цитируемыми в СМИ писателями стали Евгений Водолазкин, Александр Пелевин и Лев Лурье.