Театрального режиссера Туминаса лишили премии правительства России

Театрального режиссера Римаса Туминаса лишили премии правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексе Столяров) сообщили, что разыграли Туминаса, позвонив режиссеру под видом министра культуры Украины. В ходе разговора Туминасу предложили поставить спектакль о Степане Бандере, на что он согласился.

Также пранкеры заявили, будто бы режиссер выразил согласие «вести диверсионную деятельность» в театре имени Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей культуры на европейском пространстве.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в документе.

В конце февраля текущего года директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил, что с 9 февраля Туминас стал «свободным художником — художественным руководителем» театра. Свои административные обязанности он решил передать директору театра, мотивировав такой шаг возрастом и проблемами со здоровьем.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой в апреле сообщал, что Туминас уехал из России в Литву.

В пресс-службе Театра имени Вахтангова уточнили, что с 6 мая Туминас перестал работать в учреждении.

Римасу Туминасу 70 лет. Он учился в Литовской консерватории, затем окончил ГИТИС. С 1994 по 1999 являлся главным режиссером Национального драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. В 2007 году принял предложение стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова.