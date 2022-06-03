Нет вам Веры. Певица Брежнева решила не возвращаться в Россию

Певица Вера Брежнева не намерена возвращаться в Россию. Об этом порталу Nеws.ru сообщила уже бывший PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко. Брежнева уехала из страны в марте и занялась волонтерской работой с украинскими беженцами в Польше.

«Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — рассказала Драпеко.

Ранее стало известно, что с Брежневой, которая осудила спецоперацию России на Украине, отказался работать целый ряд отечественных компаний. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров и гастролей в стране.

21 марта стало известно, что певица покинула Россию. В ее социальных сетях появилась информация о том, что Брежнева занимается волонтерской деятельностью в Польше. Были опубликованы несколько видеороликов, снятых на складе в Любляне. Там звезда эстрады занималась распределением гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Также сообщалось, что российско-украинские артисты Вера Брежнева, Ани Лорак, Валерий Меладзе должны были дать ряд концертов в Турции, однако выступления были отменены. Владельцы гостиницы, где планировалось провести концерты, сослались на сложную ситуацию в мире и отметили, что сейчас не время для громких развлечений.