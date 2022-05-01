Уехавшие из России Брежнева, Меладзе и Лорак выступят в Турции

Уехавшие из России и не поддержавшие проведение спецоперации исполнители дадут концерты на турецких курортах. На сцену выйдет Вера Брежнева, а также Ани Лорак и Валерий Меладзе.

Как сообщило издание Starhit, имена российских звезд уже напечатаны на афишах концертов, которые пройдут летом в Турции. Туристические компании уже начали анонсировать выступления. Согласно афишам, на курортах для россиян будут петь Вера Брежнева, Ани Лорак и Валерий Меладзе. Всего планируется провести 19 концертов. Некоторые исполнители выступят несколько раз.

Ранее перечисленные артисты высказывались против проведения спецоперации на Украине. Исполнители предпочли выехать с территории России за рубеж.

Решение российских звезд прокомментировал певец Юрий Лоза. Он заявил, что уехавшие из России артисты попросту ничего больше не умеют делать и ни в чем не заинтересованы. По словам Лозы, те, кто не делал никаких громких заявлений и просто отправился в отпуск, смогут вернуться и продолжить работу. Слова остальных, вероятно, будут «кем-то рассматриваться».