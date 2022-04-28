Россию отключили от Nickelodeon, Paramount и MTV

Компания Paramount прекратила вещание своих телеканалов в России. Недоступными стали Nickelodeon, Paramount Channel и Comedy, MTV, сообщил «Интерфакс».

Телеканалы американской компании недоступны в пакетах операторов «Ростелеком», «Билайн», «Дом.ру». Они указывают, что вещание приостановлено по просьбе правообладателя.

Paramount принадлежит целое семейство развлекательных телеканалов, в том числе VH1 European, Nick Jr. и MTV Live HD. Агентство предупредило, что они тоже будут отключены. О грядущей остановке вещания в России было известно еще в марте. На нее указывали, к примеру, авторы письма «Общественной потребительской инициативы» к премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда организация предложила разрешить свободное распространение фильмов и сериалов.

Трансляцию своих телеканалов в России также прекратил Discovery, а показы фильмов запретили компании Lionsgate, The Walt Disney Company, Universal Pictures и другие. В ответ на это некоторые кинотеатры стали проводить неофициальные сеансы.