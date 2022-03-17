Правительство попросили разрешить свободное использование фильмов и музыки ушедших из России фирм

На имя премьер-министра России Михаила Мишустина направили письмо с предложением ответных мер на политику западных компаний, которые на фоне операции на Украине решили перестать предоставлять развлекательный контент в РФ. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на автора обращения руководителя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова.

В своем письме он перечислил зарубежные компании, которые решили уйти с российского рынка или перестали предоставлять россиянам услуги. Среди них Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Pictures, Paramount Pictures, Epic Games, Bloober Team, Bethesda, Niantic, а также сервисы Amazon Prime Video, BBC Studios, Discovery и Netflix.

«Несомненно, такие синхронные решения являются спланированным актом против фундаментальных прав российских граждан, закрепленных на международном уровне», — говорится в документе.

По словам Павлова, причиной обращения стали массовые жалобы россиян на отключение от иностранных сервисов. Он отметил, что многие оплатили годовую подписку, но так и не смогли воспользоваться услугами.

«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — указывается в обращении к премьер-министру.

Многие международные компании осудили действия России на Украине и решили приостановить свою деятельность в РФ.

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