Пиратские фильмы теперь в кино. За «Бэтмена» и «Я краснею» могут наказать

Некоторые российские кинотеатры стали проводить неофициальные показы зарубежных фильмов. На экраны вышел «Бэтмен», «Я краснею», «Красное уведомление» и другие ленты, прокат которых в России отменили. По словам юристов, за пиратские сеансы могут наказать, но ответственность еще нужно доказать.

Неофициальные показы

Зарубежных фильмов стало в российских кинотеатрах в разы меньше после того, как некоторые иностранные компании решили уйти с этого рынка. Свои работы в России больше не показывает Walt Disney Pictures, а также Warner Bros. Pictures, Paramount Pictures. Работу прекратили и такие сервисы, как Amazon Prime Video, BBC Studios, Discovery и Netflix.

Несмотря на решение киностудий, их новинки все равно показали российским зрителям. В крупных киносетях пиратские показы не проводят, но в небольших залах этим стали промышлять. Одним из таких кинотеатров стал «Лодзь» в городе Иваново. Там на широкий экран вышел «Бэтмен» Мэтта Ривза. Первый показ состоялся 21 апреля, но фильм планируют крутить до 4 марта.

Источник фото: kinolodz.ru

Показать нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном захотели и в Чите. Показы организовал кинотеатр «Центавр». Местные жители также смогли увидеть мультфильм «Я краснею», ставший совместной работой Pixar и Walt Disney Pictures. На официальном сайте кинотеатра расписание сеансов публиковать не стали, но выложили его во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/kinocentavr

«В такое непростое время хочется, чтобы читинцы и гости города могли с удовольствием ходить в кино, чтобы смотреть новые фильмы, которых так ждали взрослые и дети», — заявили в кинотеатре местному сетевому изданию zab.ru.

Еще один неофициальный показ «Бэтмена» прошел 21 апреля в московском кинотеатре WIP. Ленту запустили по инициативе художника Габбилена Галычева. Организаторы предупредили, что будут использовать пиратские сервисы, а художник назвал показ «арт-перформансом и художественным комментарием на уход голливудских студий из российского рынка».

В некоторых городах залы кинотеатров стали арендовать. В екатеринбургском «Гринвич Синема» можно посмотреть не только «Бэтмена» и «Я краснею», но и «Армию мертвецов» с «Красным уведомлением».

«Кинотеатр „Гринвич Синема“ не показывает „Бэтмена“. У нас заключен договор с компаниями, которые арендуют три зала», — пояснили в компании. Цитату привело интернет-издание Cinemaplex.

При этом билеты на сеансы можно купить на официальном сайте кинотеатра. Несколько показов провели компании «Кино нон-стоп» и «Мировые киноновинки на большом экране».

Источник фото: grinvich-cinema.ru

Пиратские показы зарубежных фильмов проводят еще в кинотеатрах Пензы, Якутска и Махачкалы. В столице Дагестана кроме перечисленных новинок можно посмотреть фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

За это могут наказать?

По словам юриста Андрея Лухина, за подобными пиратскими показами стоит три вида ответственности.

«Для привлечения к любой из них нужно установить, кто эту ответственность несет. В данной ситуации мы говорим про кинотеатры, когда в них кто-то что-то показывает. Каждый раз ответственность будет рассматриваться индивидуально», — пояснил он «360».

Первое — это гражданская ответственность за убытки, которые могут возникнуть за нарушение авторских прав. Речь идет об использовании произведения без разрешения правообладателя.

«Если организация за это несет убытки, то в рамках гражданско-правовых отношений она может взыскать. Второе — это административная ответственность за незаконное использование охраняемых произведений, в том числе фильмов. Третий момент — это возможная уголовная ответственность за целенаправленное нарушение авторских прав», — перечислил юрист.

Источник фото: pixabay.com

При этом Лухин подчеркнул, что абсолютно неважно, показывают фильм платно или же бесплатно. Правообладатель мог взять деньги за показ, а кто-то посмотрел его фильм бесплатно. В любом случае компания не получила прибыль за тот продукт, который создала.

«Как я вижу сейчас дано такое негласное разрешение на нарушение авторских прав в связи с тем, что многие компании сами уходят с российского рынка. Поэтому, возможно, на это будут закрывать глаза. Для того, чтобы привлечь к ответственности за какой-то частный показ, нужно доказать, что такой показ был», — отметил эксперт.

Он добавил, что посмотреть зарубежные новинки можно бесплатно в соцсетях или на пиратских сайтах. Способы обойти правила нельзя назвать новыми, а вопрос заключается лишь в том, будут ли с этим бороться правообладатели.