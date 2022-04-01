Фильм «Джон Уик 4» не выйдет в российский прокат

Компания Lionsgate, владеющая франшизами на фильмы «Джон Уик», «Голодные игры» и «Сумерки», заявила о том, что приостанавливает выпуск лент на территории России, в том числе «Джона Уика 4». Об этом написало издание «Бюллетень кинопрокатчика».

«Мы ждем, когда закончится горячая фаза спецоперации, чтобы появилась хоть какая-то возможность говорить о том, когда Paramount и Lionsgate возобновят прокат своих картин в нашей стране», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» слова директора по кинопрокату компании Central Partnership Павла Верещагина.

Новая лента с Киану Ривзом должна была выйти в прокат еще 25 мая 2021 года, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.