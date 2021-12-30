МВД заблокировало ссылки на песню Моргенштерна

МВД заблокировало ссылки на два сайта с композицией рэпера Моргенштерна «Розовое вино — 2», в которой ранее увидели пропаганду наркотиков. Об этом сообщил портал «Роскомсвобода».

Теперь песне «Розовое вино — 2» грозит удаление со всех сайтов, где она будет размещена. Ранее клип на эту песню исчез из общественного доступа на YouTube-канале.

В июне этого года за видеоклипы «Розовое Вино — 2» и Family Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его признали виновным в пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств. Судья постановил, что в клипах этих песен содержатся слова, обозначающие наркотики, описание способов их изготовления и употребления. Кроме того, выражено положительное отношение к этому. Также были обнаружены признаки психологического воздействия аудиторию.

Сам Моргенштерн с приговором не согласился. Он утверждал, что в обеих композициях слова о наркотиках произносит другой музыкант — рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

В ноябре глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о причастности Моргенштерна к торговле наркотиками через соцсети. Вскоре после этого СМИ сообщили, что музыкант уехал из России в Минск, а оттуда — в Дубай.

А на позапрошлой неделе Моргенштерн выпустил новый клип, в котором использовал аудиодорожку из сюжета «360» об очередных обвинениях о пропаганде наркотиков.