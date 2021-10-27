Моргенштерн пойдет на экскурсию в Музей Победы после слов о 9 Мая

Музей Победы пригласил рэпера Алишера Моргенштерна на экскурсию после его слов о том, что он не понимает причин праздновать 9 Мая. Об этом рассказал «360» адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По словам защитника музыканта, Моргенштерн очень положительно воспринял приглашение со стороны музея и намерен обязательно его посетить.

«Насколько мне известно, поступило приглашение со стороны музея. Это очень правильно, потому что молодым людям надо объяснять, рассказывать, а не наказывать сразу, если они что-то не понимают. Поэтому инициатива очень хорошая. Алишер воспринял очень позитивно и обязательно туда придет», — рассказал Сергей Жорин.

Адвокат подчеркнул, что всегда выступает за подобные инициативы. Он не исключил, что экскурсия будет полезна не только Моргенштерну, но и другим молодым людям, у которых есть сомнения в важности празднования Дня Победы.

Заявление Моргенштерна о том, что он не понимает важности Дня Победы, прозвучало в интервью Ксении Собчак. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова исполнителя на предмет нарушения законодательства.

Сам музыкант после внимания к своему высказыванию извинился. Он пояснил, что плохо выразил свою мысль, которая полностью в итоговый выпуск интервью не вошла. Ксения Собчак напомнила, что Моргенштерну 23 года, поэтому события, которые произошли 76 лет назад, он воспринимает иначе.

Адвокат Сергей Жорин пообещал, что рэпер объяснит свое заявление следователям, если его вызовут по повестке.