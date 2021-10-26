Адвокат Моргенштерна заявил, что слова рэпера про День Победы неправильно поняли

Заявление музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы журналисты истолковали неправильно. Музыкант не предлагал отменить торжественные мероприятия, а только выразил непонимание по факту этого праздника. Об этом «360» заявил представляющий интересы рэпера адвокат Сергей Жорин.

Отдельно он напомнил, что за свои слова музыкант уже извинился.

«Информация ряда СМИ, что Моргенштерн предложил отменить День Победы, не соответствует действительности. Таких слов Алишер не произносил. В интервью Ксении Собчак он сказал о непонимании этого праздника и уже принес извинения у себя в социальных сетях», — заявил Сергей Жорин.

Адвокат подчеркнул, что музыкант в курсе начала доследственной проверки его слов про День Победы, которую взял под свой контроль председатель Следственного комитета.

«Алишер, конечно, явится в СК для дачи объяснений в рамках этой проверки. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность этого мероприятия», — пояснил адвокат.

После публикации интервью Моргенштерна ведущей Ксении Собчак его слова о Дне Победы возмутили многих. Заявление на исполнителя написала ветеранская организация. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова рэпера на предмет нарушения законодательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну и другим молодым людям пообщаться с бабушками, дедушками или ветеранами, чтобы они рассказали о важности Дня Победы для страны.