Собчак вступилась за Моргенштерна на фоне скандала из-за его слов про День Победы

Высказывание рэпера Моргенштерна про День Победы касалось лично его отношения к празднику. Музыкант заявил, что не понимает миллионных трат и масштаба торжеств.

Слова Моргенштерна решила пояснить в Telegram журналист и ведущая Ксения Собчак, в интервью с которой рэпер и высказался подобным образом.

«А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования. Не понимает! <…> Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает. И честно в этом признается», — написала Собчак.

Она напомнила, что Моргенштерну 23 года. Он представляет поколение, неспособное на уровне эмоций воспринимать произошедшее 76 лет назад.

«Вы за это его загнобить хотите? За непонимание?» — задалась вопросом Собчак.

Ведущая добавила, что ее лично оскорбляют «бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 Мая, вбухивая в них миллионы и миллионы».

«Когда Дава с кровоподтеками пытается исполнить великую песню „Журавли“ на суровых щах», — заключила Ксения Собчак.

В интервью с журналисткой Моргенштерн заметил, что нет смысла ежегодно вспоминать о Победе в Великой Отечественной войне. В Кремле ему посоветовали поговорить с пожилыми родственниками, чтобы понять значимость Дня Победы. Позже рэпер извинился и уточнил, что неверно сформулировал мысль. Тем не менее СК начнет проверку из-за слов Моргенштерна.