Следователи начнут проверку из-за слов Моргенштерна про День Победы
Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку слов рэпера Моргенштерна про День Победы
Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку после слов рэпера Моргенштерна про День Победы. Ей займутся столичные следователи. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.
В пресс-службе пояснили, что с просьбой проверить слова рэпера о Дне Победы обратились представители ветеранской организации.
«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи установят, есть ли в словах Моргенштерна нарушение действующего законодательства.
Скандальное заявление про День Победы Моргенштерн сделал в интервью Ксении Собчак. Он пояснил, что не понимает этого праздника и миллионных трат для его проведения. Музыкант напомнил, что Победа произошла 76 лет назад, поэтому вспоминать о ней каждый год не имеет смысла.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Моргенштерна, посоветовал молодым людям пообщаться со своими дедушками и бабушками, чтобы понять, чем так важен для страны День Победы.
Осознав скандальность своих слов, Моргенштерн написал пост с извинениями. Его он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram. Он пояснил, что не хотел как-то принизить значимость Дня Победы для россиян. По словам музыканта, он просто некорректно выразил свою мысль, имея в виду, что ветеранам нужно выделять больше денег, но эта часть монолога в выпуск не вошла.