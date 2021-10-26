Следователи начнут проверку из-за слов Моргенштерна про День Победы

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку после слов рэпера Моргенштерна про День Победы. Ей займутся столичные следователи. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.

В пресс-службе пояснили, что с просьбой проверить слова рэпера о Дне Победы обратились представители ветеранской организации.

«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи установят, есть ли в словах Моргенштерна нарушение действующего законодательства.

Скандальное заявление про День Победы Моргенштерн сделал в интервью Ксении Собчак. Он пояснил, что не понимает этого праздника и миллионных трат для его проведения. Музыкант напомнил, что Победа произошла 76 лет назад, поэтому вспоминать о ней каждый год не имеет смысла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Моргенштерна, посоветовал молодым людям пообщаться со своими дедушками и бабушками, чтобы понять, чем так важен для страны День Победы.

Осознав скандальность своих слов, Моргенштерн написал пост с извинениями. Его он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram. Он пояснил, что не хотел как-то принизить значимость Дня Победы для россиян. По словам музыканта, он просто некорректно выразил свою мысль, имея в виду, что ветеранам нужно выделять больше денег, но эта часть монолога в выпуск не вошла.