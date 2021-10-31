МХАТ указал на частичную вину Бузовой в отмене спектакля «Чудесный грузин»

Отмена спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького отчасти связана с тем, что играющая там Ольга Бузова поздно начала рекламировать постановку. Как сообщила «Газета.ru», об этом заявила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Она пояснила, что решение об отмене спектакля принял новый директор Владимир Кехман. На такой шаг он пошел из-за того, что билеты на постановку плохо продавались. Но пока пресс-служба получила документ и объявила об отмене показов, зрители уже все раскупили.

По словам пресс-секретаря, вина отчасти лежит на исполнительнице одной из ролей Ольге Бузовой, которая затянула с рекламными показами пьесы.

«Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — заявила она.

Представитель театра добавила, что в ближайшее время генеральный директор МХАТ выпустит приказ о возвращении средств за купленные билеты. Мусина-Пушкина отметила, что у каждого театра есть собственные правила, где-то возвращают полную стоимость, где-то часть денег удерживают. Какое решение примет Владимир Кехман, пока не известно.

«На сегодняшний момент мы пока не написали, как будет происходить это все, а опубликовали телефоны билетного стола, потому что они первые будут в курсе о том, как будут за „Грузина“ возвращаться деньги», — пояснила она.

Показ спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой перенесли с 2 ноября на неопределенный срок. Такое решение принял новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман из-за плохой продажи билетов в период карантинных ограничений.

Узнав об отмене постановки, Ольга Бузова пожелала новому руководителю театра, чтобы билеты на все остальные спектакли у него продавались так же, как на пьесу с ее участием.

Владимир Кехман стал генеральным директором МХАТ имени Горького на этой неделе. Театральный критик Капитолина Кокшенева заявила, что театр может стать местом борьбы нового начальника и художественного руководителя Эдуарда Боякова.

Спектакль «Чудесный грузин» рассказывает о молодых годах Иосифа Сталина. Ольга Бузова играет роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая занимается шпионажем и спасает молодого коммуниста по кличке Коба. Постановка вызвала широкий общественный резонанс. Актеры и режиссеры раскритиковали выступление Бузовой на сцене МХАТ.