Кехмана позвали в МХАТ, чтобы вывести театр из кризиса. Но он сам прославился скандалами

Генеральным директором МХАТ имени Горького стал художественный руководитель Михайловского театра Санкт-Петербурга Владимир Кехман. Соответствующий приказ подписали в Министерстве культуры. В ведомстве отметили, что новый руководитель сможет вывести театр из кризисной ситуации. Последние два года труппа МХАТ имени Горького просит вернуть на пост художественного руководителя Татьяну Доронину и вступает в конфликт с занимающим этот пост Эдуардом Бояковым.

Антикризисный Кехман

Владимир Кехман известен скандалами на посту директора Новосибирского государственного театра оперы и балета. До назначения на этот пост он совмещал две должности: руководителя фирмы JFC, поставляющей в Россию бананы, и должность генерального директора Михайловского театра Санкт-Петербурга.

В 2015 году министр культуры России Владимир Мединский подписал указ о назначении Кехмана директором Новосибирского театра оперы и балета. Он сменил Бориса Мездрича, который отказался снять с репертуара оперу «Тангейзер». Постановка вызвала скандал из-за использования христианской символики якобы в оскорбительной для верующих форме. Прибывший в Новосибирск Кехман спектакль закрыл.

«Я как человек верующий, крещеный, православный, как еврей — воспринимаю это как оскорбление», — пояснил он свою позицию. Как отметили журналисты, самой постановки новый директор увидеть не успел.

При Кехмане Новосибирский оперный театр сменил название на НОВАТ. В здании провели ремонт, но работы признали незаконными. Театр входит в список исторических объектов города. Кехмана оштрафовали и потребовали вернуть зданию первоначальный вид.

На посту генерального директора в Новосибирске Кехман добился значительного увеличения выручки театра, чем вызвал положительные отзывы Министерства культуры. Там оценили его работу в качестве антикризисного менеджера.

Недовольными остались местные критики. Они отметили, что НОВАТ превратился в коммерческое предприятие, а вместо качественных постановок на сцене выступает второй состав Михайловского театра, где Кехман работает художественным руководителем.

Добившись финансового успеха для учреждения культуры, сам Кехман обанкротился после того, как его фирма разорилась. Также он стал фигурантом дела о мошенничестве. На фоне скандала с поста директора НОВАТ он ушел, но остался там как художественный руководитель. Уголовное дело закрыли за истечением срока давности.

Долгий конфликт в МХАТ

Художественным руководителем МХАТ имени Горького на протяжении 30 лет была Татьяна Доронина. В 2018 году она заняла должность президента театра, а труппой поставили руководить Эдуарда Боякова.

Новый художественный руководитель актерам не понравился. Спустя некоторое время они записали обращение к президенту России Владимиру Путину и потребовали вернуть Дорониной должность художественного руководителя. Участники труппы подчеркнули, что президент театра не может влиять на репертуар и художественную политику, а на сцене вместо классических пьес появились постановки «низкого уровня».

Одним из последних скандалов стало появление на сцене театра певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Сталина.

В Министерстве культуры объяснили, что Кехман поможет вывести МХАТ из кризиса, в котором он оказался, и обеспечит созидательную творческую атмосферу.

«Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — говорится в сообщении Министерства культуры.

Пост генерального директора в московском театре Владимир Кехман будет совмещать с работой художественным руководителем в Михайловском театре Санкт-Петербурга. В НОВАТ его сменит Дмитрий Юровский.

Реакция на назначение Кехмана

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман известен как решительный и амбициозный человек. Но такая сильная личность в театре уже есть — это художественный руководитель Эдуард Бояков. Поэтому дальнейшая судьба площадки зависит от того, как выстроятся отношения этих двух руководителей. Об этом «360» заявила театральный критик Капитолина Кокшенева.

Она отметила, что действующий сейчас художественный руководитель МХАТ постоянно делает громкие заявления и обещания, но на выходе результат получается совсем другой.

«Есть некоторое расхождение между амбициями, обещаниями необыкновенной традиционности и православности, когда в принципе ничего такого нет. Бояков — человек, который живет вне традиционного культурного поля. Поэтому все будет зависеть от договоренностей или расставаний между двумя этими людьми. Кехман решительный и амбициозный. Бояков тоже амбициозный, поэтому это два медведя в одной берлоге», — пояснила она.

Капитолина Кокшенева отметила, что самое неприятное сегодня в МХАТ — это пиар, который использует Бояков, продвигая свои некорректные умозаключения и предложения. Среди них она перечислила приглашение на сцену Ольги Бузовой и объявление спектакля «Лавр» православным шедевром, что в принципе не соответствует действительности.

«Самое главное, что художественный театр при Боякове категорически не способен воспринимать критику. Они хотят, чтобы их хвалили, хотят, чтобы их поддерживали. Культура вообще без критики не развивается. Если в нынешнем художественном академическом театре люди в принципе не воспринимают критику, то это свидетельство того, что там заложена большая проблема», — подчеркнула Капитолина Кокшенева.

Что в такой ситуации будет делать Кехман и как выстраивать отношения с труппой, театральный критик сказать затруднилась. Но при этом она отметила, что в качестве генерального директора он более опытный, чем Бояков, который раньше занимался только маленькими проектами. Эту практику он распространил на МХАТ, разбив труппу на несколько маленьких проектов.

Актриса МХАТ имени Горького Лилия Матасова в беседе с «360» заявила, что от нового руководителя она ждет возвращения к классическому репертуару.

«Мне бы хотелось хорошего для театра, чтобы МХАТ снова обрел свое лицо театра с классическим репертуаром. Но, что будет на самом деле, будем смотреть», — подытожила она.