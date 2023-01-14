Культура 14 января 2023, 18:08 Чурикову госпитализировали незадолго до смерти MK.RU: народную артистку СССР Инну Чурикову госпитализировали перед смертью РИА «Новости»

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Народную артистку СССР, актрису Инну Чурикову госпитализировали перед смертью. Об этом сообщил портал MK.RU.

По данным издания, артистка вызвала частную скорую помощь. В ночь на 4 января ее увезли в Боткинскую больницу из квартиры на Университетском проспекте.

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О смерти Чуриковой 14 января сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Он рассказал, что актриса в возрасте 79 лет умерла в больнице. Прощание с Инной Михайловной пройдет 17 января в «Ленкоме».

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Чуриковой. Муж актрисы — российский режиссер Глеб Панфилов — сообщил, что ее смерть стала неожиданностью. Он признался, что уход из жизни супруги оказался невыносимым.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал «360», что воспринял смерть Чуриковой как личную утрату. Он отметил, что многому научился у артистки и «многое украл» — перенял у нее рабочие нюансы. Режиссер Светлана Дружинина отметила, что смерть артистки стала колоссальнейшей потерей.