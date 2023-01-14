Эксклюзив 14 января 2023, 15:59 «Колоссальнейшая потеря». Режиссер Дружинина — о смерти Инны Чуриковой Режиссер Дружинина назвала смерть Инны Чуриковой огромной потерей для театра и культуры РИА «Новости»

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Смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой стала огромной утратой для ее семьи, театра и культуры в целом, рассказала «360» режиссер Светлана Дружинина. По ее словам, работать с актрисой было очень интересно.

«Это колоссальнейшая потеря и для нашей культуры, и для театра, и, конечно же, для близких и родных», — заявила собеседница «360», имея в виду супруга и сына Чуриковой Глеба и Ивана Панфиловых.

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В телесериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» Инна Чурикова сыграла императрицу Анну Иоанновну. По словам режиссера, актриса блестяще справилась и неслучайно получила главный приз за лучшую роль.

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«Работать с ней было невероятно интересно. Очень непростая, она совсем не простая актриса, сложная. Меня об этом предупреждали, но [работать было] безумно интересно и, самое главное, результативно. Пусть ее родные и близкие примут мои соболезнования», — добавила Светлана Дружинина.

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Церемония прощания с актрисой состоится 17 января.