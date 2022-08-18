Внуково и Шереметьево продолжили работу в штатном режиме, несмотря на смог

Несмотря на смог в Москве, международные аэропорты Внуково и Шереметьево продолжили работу в штатном режиме, сообщили агентству городских новостей «Москва» в воздушной гавани.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит штатно», — сказали в пресс-службе.

Аналогичная ситуация в международном аэропорту Шереметьево.

Вечером 17 августа жители Москвы и Подмосковья почувствовали запах гари и увидели в небе дымку. В соцсетях появились видео с необычным явлением. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что юго-восточный ветер принес дым из Рязанской области. Анализ воздуха не показал превышений концентрации продуктов горения, сообщили в Мосэкомониторинге.

На территории Рязанской области действует три природных пожара, их общая площадь превысила 180 гектаров. На помощь местным спасателям в Спасский и Рязанский районы отправились сводный отряд главного управления МЧС России по Москве, самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8, а также два самолета Ил-76.