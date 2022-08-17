Запах торфяной гари в Подмосковье объяснили пожарами в Рязанской области

Жители Подмосковья пожаловались на запах торфяной гари. Зампред правительства Георгий Филимонов объяснил, что он пришел из Рязанской области, а угрозы перехода огня в регион нет.

После того как запах гари появился в Подмосковье, жители стали волноваться о торфяных пожарах в регионе. Георгий Филимонов опроверг слухи.

«Действующих торфяных пожаров на территории Московской области на сегодняшний день не зафиксировано. Власти региона после пожаров 2010 года провели большую работу по обводнению торфяников для того, чтобы не допустить повторения опасной ситуации», — рассказал он.

Зампред напомнил, что в регионе сохраняется пожароопасная обстановка, службы пристально следят за состоянием торфяников и обстановкой в соседних регионах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ужесточении наказания за незаконные свалки в Подмосковье. Эти меры уже помогли снизить количество жалоб.