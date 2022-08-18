Задымление над Москвой показали на видео

Жители Москвы утром 18 августа почувствовали во многих районах города сильный запах гари и увидели задымление в воздухе.

Кроме того, неприятный запах ощущается даже в метро.

Впервые в Сети запах гари и дымку в нескольких районах города зафиксировали еще 17 августа. Представители МЧС ранее сообщили РИА «Новости», что причиной задымления в российской столице стали лесные пожары в Рязанской области.

Накануне сообщалось, что лесной пожар в станице Верхнекундрюченской Ростовской области повредил или уничтожил около 70 строений.