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    18 августа 2022, 09:03

    Задымление над Москвой показали на видео

    Жители Москвы заметили дымку в небе и запах гари

    Максим Зинкин

    Жители Москвы утром 18 августа почувствовали во многих районах города сильный запах гари и увидели задымление в воздухе.

    Кроме того, неприятный запах ощущается даже в метро.

    Впервые в Сети запах гари и дымку в нескольких районах города зафиксировали еще 17 августа. Представители МЧС ранее сообщили РИА «Новости», что причиной задымления в российской столице стали лесные пожары в Рязанской области.

    Накануне сообщалось, что лесной пожар в станице Верхнекундрюченской Ростовской области повредил или уничтожил около 70 строений.