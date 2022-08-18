Рязань заволокло дымом и гарью из-за лесных пожаров. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале о трех огненных очагах.

Общая площадь возгорания уже превысила 180 гектаров. Это низовой пожар. Огонь быстро распространился из-за сухой и ветряной погоды.

«Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка», — написал Малков.

Жители Москвы заметили в небе дымку и почувствовали едкий запах гари еще вечером 17 августа. Из-за этого в городе существенно ухудшилась видимость.

Столичный МЧС сообщал, что источником запаха гари в Москве являются лесные пожары в Рязанской области, на территории Москвы крупных возгораний нет.

Юго-восточный ветер, принесший в Москву из Рязанской области запах гари и дым, сохранится в ближайшие двое суток, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.