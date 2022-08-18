Мосэкомониторинг не увидел превышения концентрации продуктов горения в воздухе в Москве

Запах гари и дым, принесенные в Москву юго-восточным ветром из Рязанской области, сохранятся в столице еще два дня. При этом превышения концентрации вредных веществ горения в атмосфере нет, заявил «360» заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич.

«С пяти утра зафиксировали рост концентрации веществ, характерных для горения, примерно на 30% выше обычных значений. При этом превышения нормативов не зафиксировали, но жители смогли ощутить запах гари», — заявил он.

По словам Никитича, метеорологическая обстановка в городе не меняется. В ближайшие двое суток в ночные и утренние часы в российской столице ожидаются рост концентрации и появление дымки.

«В связи с тем, что пожар находится далеко от Москвы, не ожидаем превышения нормативов. Метеорологическая обстановка способствует рассеиванию веществ в дневное время. Напряженные часы — утро и ночь», — добавил замдиректора.

По данным МЧС России, в Рязанской области действует несколько очагов лесных пожаров. Вчера ночью произошло изменение направления ветра и воздушные массы, загрязненные продуктами горения, стали поступать в Москву.