Пожарные приступили к ликвидации лесных пожаров во Владимирской области

Специалисты тушат природные пожары во Владимирской области. Всего в регионе выявили шесть очагов возгорания, которые в данный момент пытаются ликвидировать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Зафиксированы шесть очагов лесных пожаров, выполняются все действия по их оперативной ликвидации», — заявили в ведомстве.

«Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС уточнил, что один из очагов расположен на торфяном поле в Гусь-Хрустальном районе. Спасатели там работают вторые сутки. Пламя распространилось на площади три гектара.

«В настоящее время к ликвидации пожара на площади три гектара привлечены московские специалисты», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ситуация с природными пожарами в области спокойная.

В Гусь-Хрустальный сегодня прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он провел совещание с руководителями профильных департаментов региона и представителями органов местного самоуправления.

Во Владимирскую область глава МЧС приехал после поездки в Рязанскую область, где ситуация с природными пожарами продолжает оставаться сложной. Министр поручил перевести работы по ликвидации огня в круглосуточный режим.

Всего в Рязанской области зафиксировали четыре очага, два из которых локализовали на площади 146 гектаров.

К тушению природных пожаров в Рязанской области привлекли более 300 человек и 10 единиц техники, включая авиацию. Дополнительные силы в регион направили Москва и Московская область. Запах гари и дым от пожаров соседнего региона дошли до столицы и Подмосковья.